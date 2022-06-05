Maltepe'de olimpiyat rüzgarı esti, yüzlerce çocuk gün boyu eğlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maltepe'de olimpiyat rüzgarı esti, yüzlerce çocuk gün boyu eğlendi

İhlas Haber Ajansı - Cüneyt Sevindik - Spor
 - Güncelleme:

- Maltepe'de olimpiyat rüzgarı esti, yüzlerce çocuk gün boyu eğlendi Tüm dünyada Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Milli Olimpiyat Komitelerince kutlanan, "Olimpik Gün", Olimpiyat Şampiyonu Boksör Busenaz Sürmeneli, Olimpik judocu Bilal Çiloğlu, milli judocu Feyyaz Yazıcı ve yüzlerce...

- Maltepe'de olimpiyat rüzgarı esti, yüzlerce çocuk gün boyu eğlendi

İSTANBUL - Tüm dünyada Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Milli Olimpiyat Komitelerince kutlanan, "Olimpik Gün", Olimpiyat Şampiyonu Boksör Busenaz Sürmeneli, Olimpik judocu Bilal Çiloğlu, milli judocu Feyyaz Yazıcı ve yüzlerce gencin katılımıyla Maltepe'de gerçekleşti.

Maltepe Belediyesi tarafından organize edilen ve her sene, tüm dünyada Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Milli Olimpiyat Komitelerince destek verilen, 'Olimpik Gün', Maltepe sahili'nde yer alan Orhangazi Şehir Parkı'nda kutlandı. Organize edilen kutlamaya, Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, Olimpiyat dünya üçüncüsü judocu Bilal Çiloğlu, milli judocu Feyyaz Yazıcı ve yüzlerce genç katılım sağladı. Kaykay, duvar tenisi, okçuluk, atletizm, voleybol gibi alanların kurulu olduğu etkinlik alanında, çocuklar ilgi duydukları spor alanlarında oyunlar oynadı, alanında uzman eğitmenler tarafından eğitilen çocuklar gün boyu eğlencenin tadını çıkardı.

"Bu çocuklar geleceğimizin mimarı"

Olimpiyat ve dünya şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli, "Bu çocuklar geleceğimizin mimarı. Bu çocuklarımıza ne kadar emek verirsek, ne kadar bu günü, olimpiyat ruhunu aşılarsak olimpiyata giden sporcumuz artar. Olimpiyatta madalyalı sporcumuz da artar. İnşallah bu günlerimiz çoğalır ve gelecek nesillerimize olimpik ruhu aşılarız ve olimpiyat madalyalarımız daha çok artar diyorum. Ben çok mutluyum, çocuklar yanımıza geliyor çok ilgi gösteriyorlar mutlu ve gururlu hissediyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik - Spor

Busenaz Sürmeneli Maltepe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title