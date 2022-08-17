Malmö-Sivasspor maçına doğru - Rıza Çalımbay/Uğur Çiftçi Spor Haberleri UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsveç'in Malmö takımıyla deplasmanda oynayacakları ilk maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcu Uğur Çiftçi açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsveç'in Malmö takımıyla deplasmanda oynayacakları ilk maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcu Uğur Çiftçi açıklamalarda bulundu. Spor AA / Bilal Acar Rıza Çalımbay Uğur Çiftçi Sivasspor Malmö Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Malmö-Sivasspor maçına doğru - Rıza Çalımbay/Uğur Çiftçi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.