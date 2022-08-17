Malmö-Sivasspor maçına doğru - Rıza Çalımbay/Uğur Çiftçi
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UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsveç'in Malmö takımıyla deplasmanda oynayacakları ilk maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcu Uğur Çiftçi açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsveç'in Malmö takımıyla deplasmanda oynayacakları ilk maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcu Uğur Çiftçi açıklamalarda bulundu.
AA / Bilal Acar - Spor