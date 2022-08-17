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Malmö-Sivasspor maçına doğru - Rıza Çalımbay/Uğur Çiftçi

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsveç'in Malmö takımıyla deplasmanda oynayacakları ilk maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcu Uğur Çiftçi açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsveç'in Malmö takımıyla deplasmanda oynayacakları ilk maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcu Uğur Çiftçi açıklamalarda bulundu.

AA / Bilal Acar - Spor

Rıza Çalımbay Uğur Çiftçi Sivasspor Malmö Spor Haberler

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