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Aliağa FK'da Malik'in yeni durağı Muş

Aliağa FK'da Malik'in yeni durağı Muş
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Aliağa FK'dan ayrılan santrfor Malik Karaahmet, 2'nci Lig ekibi Muşspor'a transfer oldu. 26 yaşındaki gurbetçi golcü, yeni takımıyla sözleşme imzaladı.

2'nci Lig'de yeni sezon öncesi iddialı transferler yapmasına rağmen ardından bütçeyi daraltıp gençlerle mücadele etme kararı alınca kadrosu dağılmaya başlayan Aliağa FK'da daha önce takımdan ayrılan santrfor Malik Karaahmet'in yeni durağı aynı ligde mücadele eden Muşspor oldu. İzmir temsilcisi ile 2024-25 sezonunda 3'üncü Lig'de şampiyonluk, geçen sezon ise 2'nci Lig'de play-off tecrübesi yaşayan 26 yaşındaki gurbetçi golcü, takımın elenmesinin ardından kulüple sözleşme yenilememişti. Aliağa formasıyla ilk yılında 23 maçta 8 gol, ikinci sezonunda 33 karşılaşmada 20 gol kaydeden Malik, yeni kulübü ile sözleşme imzaladı. Muşspor'u Aliağa'nın eski teknik direktörlerinden Fatih Çardak çalıştırıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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