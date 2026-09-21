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Mali müşavirlerin futbol turnuvası vefayla başladı

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Mali müşavirlerin futbol turnuvası vefayla başladı
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Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMM) tarafından düzenlenen futbol turnuvası, 2022 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden meslek mensubu Ömer Şenşahin’in anısına "Ömer Şenşahin Sezonu" adıyla başladı.

Denizli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMM) tarafından düzenlenen futbol turnuvası, 2022 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden meslek mensubu Ömer Şenşahin'in anısına "Ömer Şenşahin Sezonu" adıyla başladı.

Yağmur Halı Saha tesislerinde gerçekleştirilen turnuvanın açılışı; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla yapıldı. Yoğun katılımın olduğu programa Denizli SMMM Odası Başkanı Nuri Karakuş, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Feyyaz Ceşen, oda kurulları, komisyon üyeleri ve meslek mensupları aileleriyle birlikte katıldı.

Merhum meslektaşın ailesine plaket takdim edildi

Halı sahada geçirdiği kalp krizi sonucu aralarından ayrılan merhum meslek mensubu Ömer Şenşahin'in adının verildiği turnuvanın açılışında duygu dolu anlar yaşandı. Açılış seremonisinde Şenşahin ailesine, Denizli SMMM Odası adına hazırlanan anma plaketi takdim edildi. Protokol üyelerinin başlama vuruşunu yaptığı organizasyonda, toplam 9 takım şampiyonluk için mücadele edecek.

"Amacımız hem meslektaşlarımızı kaynaştırmak hem de vefamızı göstermek"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli SMMM Odası Başkanı Nuri Karakuş, mali müşavirlik mesleğinin yoğun mevzuat takibi ve zamanla yarışılan stresli bir süreç barındırdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Meslektaşlarımızın bu yoğun stresi bir nebze atabilmesi ve kaynaşması amacıyla turnuvamızı düzenledik. En son 2019 yılında yaptığımız bu organizasyonu hepimiz çok özlemiştik. 2022 yılında aramızdan ayrılan kıymetli meslektaşımız Ömer Şenşahin'i unutmamak ve adını odamızda yaşatmak adına bu sezona onun ismini verdik. Kendisini rahmetle anıyor; sakatlıkların yaşanmadığı, kazananın dostluk ve camiamız olduğu bir turnuva diliyorum."

19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitleri anarak sözlerine başlayan Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen, sporun dayanışma kültürünü güçlendirdiğini vurgulayıp tüm sporculara centilmence bir sezon diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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