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Malezya'nın tarihi Shah Alam stadyumu saniyeler içinde yerle bir edildi

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Malezya'nın en büyük spor tesislerinden biri olan ve 80.372 kişilik kapasitesiyle dikkat çeken Shah Alam Stadyumu, güvenlik endişeleri nedeniyle yıkıldı. 1994'te açılan stadyum, futbol maçlarının yanı sıra büyük konserlere de ev sahipliği yapmıştı. Stadyumun yıkılmasının ardından, Malezya Spor Bakanlığı yeni bir stadyum projesi açıkladı. Ancak yeni stadyumun 35.000-45.000 kişilik kapasiteyle daha küçük olacağı belirtildi.

Malezya'nın en büyük spor tesislerinden biri olan Shah Alam Stadyumu, güvenlik endişeleri nedeniyle dün yıkıldı. 1994'te açılan ve 80.372 kişilik kapasitesiyle dikkat çeken stadyumun yıkılma anı, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Stadyum Müdürü Azmi Rahman, "2020'de yapılan incelemelerde yapının artık güvenli olmadığı tespit edilmişti. Bu karar, uzun tartışmalar sonucunda alındı," dedi.

Shah Alam, yıllar boyunca sadece futbola değil, büyük konserlere de ev sahipliği yapmıştı. Arsenal ve Chelsea gibi Premier Lig devleri burada maçlar oynarken, Bon Jovi ve Maroon 5 gibi dünyaca ünlü gruplar konserler vermişti.

Yıkımın ardından, Malezya Spor Bakanlığı yeni bir stadyum projesi açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Lim Chee Wah, "2029'a kadar tamamlanması planlanan yeni stadyum, modern teknolojilerle donatılacak. Hareketli çatı ve özel etkinlik modu gibi özellikler olacak," diye konuştu.

Ancak yeni stadyumun 35.000-45.000 kişilik kapasiteyle daha küçük olacağı belirtildi. Bu durum, bazı taraftarlar arasında hayal kırıklığı yarattı.

Yerel taraftar grubu lideri Ahmad Faizal, "Büyük maçlar için yeterli olmayabilir. Ancak güvenlik her şeyden önemli," yorumunu yaptı.

Yetkililer, yıkım işlemlerinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını ve yeni proje için hazırlıkların başlayacağını duyurdu.

Malezya'nın tarihi Shah Alam stadyumu saniyeler içinde yerle bir edildi

Malezya'nın tarihi Shah Alam stadyumu saniyeler içinde yerle bir edildi

Malezya'nın tarihi Shah Alam stadyumu saniyeler içinde yerle bir edildi
Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

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