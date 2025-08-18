Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinliklerine doğru

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleriyle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü sebebiyle 22-26 Ağustos tarihlerinde Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklerle ilgili Okçular Vakfı'nda düzenlenen basın toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ile Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş katıldı.

Bakan Bak, birçok genç ile geçmişteki anma programlarına katıldıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde gençlerimiz için çok önemli bir süreç yürütülmekte. Orada inşa ettiğimiz bir Gençlik Kampı var. Binlerce gencimizi oraya getiriyoruz. Geleneksel sporlara büyük yatırımlar var. Dünya Etnospor Birliği vasıtasıyla kurduğumuz federasyonlarla gençlerimizin tarihi ve kültürel bağının güçlendiğini görüyoruz." diye konuştu.

"Tarihten dersler almış gençlerimizle geleceğe doğru yürüyoruz"

Son yıllarda bu tarz törenlerin daha etkileyici hale geldiğini aktaran Bakan Bak, "Gençlerimizin, milli ve manevi değerlerini özümsemesine vesile olmak istiyoruz. Gençler, bu gördüklerini tanıdıklarına anlatıyor. Biz bunu çok önemsiyoruz. Tarihten dersler almış gençlerimizle geleceğe doğru yürüyoruz. Bana göre güzel bir süreç devam ediyor. Herkesi Ahlat'a ve Malazgirt'e davet ediyoruz. Ahlat ve Malazgirt, gerçekten gezilmeye değer yerler." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ise yapılan etkinliklerle Malazgirt Zaferi'nin tarihi anının tekrardan hissedilebildiğini belirterek, "Bu etkinliklerle gençlerimizin bu ruhu içselleştirmesini istiyoruz. Okçular Vakfı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde tarihi misyonuna uygun şekilde bu programı yürütüyor. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak orada el sanatlarımızı, yöresel ve kültürel değerlerimizi tanıtıyoruz. Aynı zamanda sohbet çadırlarımız olacak. Tarihi anlara şahit olmuş hocalarımızla program oluşturacağız." şeklinde konuştu.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı da federasyon olarak söz konusu organizasyonun parçası oldukları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Cirit, atlı okçuluk ve akrobasi ile bu organizasyonu desteklemeye devam edeceğiz. Sultan Alparslan ve ordusunun Malazgirt Meydan Muharebesi'nde kazanmış olduğu zaferi taçlandırmak ve kahraman şehitlerimiz ile gazilerimizin ruhunu şad etmek adına bu sene atlı okçuluk branşının finalini orada yapacağız. Federasyonumuzun çatısı altında oluşturulacak ilk milli takım beratları da burada verilecek." diye konuştu.

Okçular Vakfı Başkanı Topbaş ise Malazgirt Zaferi'nin önemine değinerek, "Milletimize vatan olan bu topraklarda adeta bin yıllık medeniyetimizin temelleri atıldı. Bu toprakları bize emanet eden şehitlerimizi minnetle ve şükranla anıyorum. Okçular Vakfı, tarihi misyonuna uygun olarak Malazgirt Zaferi'ni hatırlatmayı, anlatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı görev edinmiştir. Malazgirt Zaferi için düzenleyeceğimiz etkinlikler, bu olayın tarihi önemine dikkat çekmektedir. 22-26 Ağustos tarihlerinde Malazgirt ve Ahlat'ta gerçekleştireceğimiz organizasyonlarla sporun, kültürün ve tarihin bir arada olacağı etkinlikler gerçekleştireceğiz. Okçuluk, atlı okçuluk, güreş ve atlı cirit gibi geleneksel sporların yanı sıra kurmuş olduğumuz obalarda programlar gerçekleştireceğiz. Buradan tüm vatandaşlarımızı, bu anlamlı günlerde Ahlat ve Malazgirt'e davet ediyorum." ifadelerini kullandı.