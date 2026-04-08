Muş'ta Spor Şenlikleri Coşkuyla Başladı

Muş'un Malazgirt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor şenlikleri başladı.

Malazgirt Milli Parkı'nda bulunan spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında voleybol, masa tenisi, okçuluk ve futsal turnuvaları düzenleniyor. İlçe genelinden yoğun katılımın olduğu spor şenliklerinin 25 Nisan'a kadar devam edeceği, final müsabakalarının ardından sona ereceği bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Malazgirt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Boran Karataş, şenliklerin coşkulu bir şekilde başladığını belirterek, "Malazgirt genelinde düzenlediğimiz voleybol, masa tenisi, okçuluk ve futsal spor festivali coşkulu bir şekilde başladı. Katılımın yüksek olduğu organizasyonumuz, toplumun her kesimi tarafından memnuniyetle karşılandı" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı