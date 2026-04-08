Haberler

Muş'ta Spor Şenlikleri Coşkuyla Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Malazgirt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen spor şenlikleri, Malazgirt Milli Parkı'ndaki spor salonunda başladı. Voleybol, masa tenisi, okçuluk ve futsal turnuvalarının yer aldığı etkinlikler, 25 Nisan'a kadar sürecek. İlçe Müdürü Boran Karataş, organizasyonun büyük bir katılımla gerçekleştiğini ve toplumun farklı kesimleri tarafından beğenildiğini ifade etti.

Malazgirt Milli Parkı'nda bulunan spor salonunda gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında voleybol, masa tenisi, okçuluk ve futsal turnuvaları düzenleniyor. İlçe genelinden yoğun katılımın olduğu spor şenliklerinin 25 Nisan'a kadar devam edeceği, final müsabakalarının ardından sona ereceği bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Malazgirt Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Boran Karataş, şenliklerin coşkulu bir şekilde başladığını belirterek, "Malazgirt genelinde düzenlediğimiz voleybol, masa tenisi, okçuluk ve futsal spor festivali coşkulu bir şekilde başladı. Katılımın yüksek olduğu organizasyonumuz, toplumun her kesimi tarafından memnuniyetle karşılandı" dedi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! Lübnan'a 10 dakikada tam 100 saldırı

İsrail'den 10 dakikada tam 100 saldırı! Çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Berke Özer’in model sevgilisi doğal güzelliğiyle gündemde

Herkes onu konuşuyor!

Murat Boz'dan terör saldırısı sonrası alaycı paylaşımlara sert tepki

Terör saldırısı sonrası alaycı paylaşımlara sert tepki gösterdi
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor

Şehirde 'canavar' alarmı! Tünel kazarak kaçtı, uyarı üstüne uyarı yapılıyor
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında

Terör saldırısında Türk polisini aşağılayanlar bedelini ödüyor
Ateşkes sonrası İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin

Ateşkes sonrası İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin