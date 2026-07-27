Haberler

Yeni Malatyaspor 2026-2027'de maçlara katılmayacak

Yeni Malatyaspor 2026-2027'de maçlara katılmayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Yeşilyurt Spor ile Yeni Malatyaspor, şehrin menfaatleri doğrultusunda Yeni Malatyaspor'un 2026-2027 sezonunda resmi müsabakalara katılmama kararı aldı. Futbolcular Yeşilyurt Spor'da değerlendirilecek.

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ile Yeni Malatyaspor arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Yeni Malatyaspor'un 2026-2027 sezonunda resmi müsabakalara katılmaması konusunda ortak karar alındı.

Malatya futbolunda yeni sezon öncesi önemli bir karar alındı. Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ile Yeni Malatyaspor yönetimleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, Yeni Malatyaspor'un 2026-2027 sezonunda resmi müsabakalara katılmaması konusunda görüş birliğine varıldığı açıklandı.

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, kararın şehrin mevcut şartları ve Malatya futbolunun ortak menfaatleri göz önünde bulundurularak alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu adımın Malatya futbolunun yeniden güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması, mevcut kaynakların daha verimli kullanılması ve şehrin profesyonel liglerde en iyi şekilde temsil edilmesi amacıyla atıldığı ifade edildi.

Öte yandan, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi devam eden futbolcular arasından kariyerini Malatya Yeşilyurt Spor'da sürdürmek isteyen isimlerin, kulübün sportif planlaması ve kadro ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirileceği bildirildi.

Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, süreç boyunca uzlaşmacı yaklaşım sergileyen Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Abdullah Aksoğan ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, alınan kararın Malatya ve Malatya futbolu için hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'ye F-35 satışı ile ilgili Trump'tan yeni açıklama

Trump'tan Türkiye çıkışı! ABD yolundaki Netanyahu'ya resti çekti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor

AK Parti tarih verdi: İnce işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
Bahçeli'den Yeni Parti için ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Bahçeli'den Yeni Parti için ilk sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok: S.ks mi yapsaydım

Sahnede yatağa götürdüğü genç kızdan ünlü isme büyük şok

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten

Otomobilinden inen sürücü, kamyonet sürücüsünü darbetti

Bir anlık sinirin bedeli çok ağır oldu

Seda Sayan'dan çok konuşulacak 'Haluk Levent' açıklaması

Sözleri çok fena: Haluk Levent'i önceden tanıdığım için...
Ünlü oyuncu Mark Ruffalo'dan Netanyahu'ya ağır sözler: Sen manyak bir katilsin

Dünyaca ünlü oyuncunun sözleri Netanyahu'yu çileden çıkaracak

THY pilotundan Filenin Sultanlarına semada tebrik

THY pilotundan Filenin Sultanları'na sürpriz anons! Alkış tufanı koptu
Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı

Bu kıyafetle dans etti, tüm sahil başına toplandı