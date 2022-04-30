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Malatyalı sporcunun derece sevinci

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Malatyalı sporcunun derece sevinci

Malatyalı sporcu Taha Eymen Figengil, Jimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

MALATYA (İHA) - Malatyalı sporcu Taha Eymen Figengil, Jimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu.

Bolu'da yapılan ve 250 sporunun yarıştığı Okullar arası Jimnastik Türkiye Şampiyonası'nda Malatya'yı temsil eden sporcu Taha Eymen Figengil başarıyla döndü. Türkiye üçüncüsü olan sporcu Figengil ile Antrenörü Mehmet Tercan'a Malatya Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hediye verileceği de kaydedildi. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Cimnastik, Türkiye, Malatya, Bolu, Spor, Haberler

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