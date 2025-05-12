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Malatyalı Antrenör Evren Arık, Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Görev Aldı

Malatyalı Antrenör Evren Arık, Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Görev Aldı
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Malatya'nın başarılı tekvando antrenörü Evren Arık, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli takım antrenörü olarak görev alarak, hem Malatya'yı hem de Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil ediyor.

Malatya'nın başarılı tekvando antrenörü Evren Arık, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda milli takım antrenörü olarak görev aldı.

Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, 10-14 Mayıs tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah şehrinde düzenleniyor. Dünya Tekvando Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada Türkiye'yi 10'u erkek, 10'u kız olmak üzere toplam 20 milli sporcu temsil ediyor.

Bu önemli organizasyonda Malatya'yı gururlandıran isimlerden biri de Evren Arık oldu. Milli takım antrenörü olarak şampiyonada görev alan Arık, Malatya'nın tekvando branşındaki başarılarına bir yenisini ekledi.

Türkiye Tekvando Federasyonu'nda Bahri Tanrıkulu'nun başkanlığında başlayan yeni dönemde, Evren Arık da federasyonun Yıldızlar Teknik Kurulu'nda görev almıştı. Şimdi ise Dünya Yıldızlar Şampiyonası'nda yer alarak hem Malatya'yı hem de ülkemizi uluslararası düzeyde temsil ediyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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