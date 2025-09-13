Malatya Yeşilyurtspor, Kırıkkale FK ile 2-2 Berabere Kaldı
Nesine 3. Lig 2. Grup'un 2. haftasında Malatya Yeşilyurtspor, sahasında Kırıkkale Futbol Kulübü ile oynadığı mücadelede 2-2'lik eşitlikle sahadan ayrıldı. İki takım da gollerini son dakikalara taşıdı.
Stat: Yeşiltepe 1 Nolu Sentetik
Hakemler: Oğuzhan Hamitoğlu, Alişan Küçükkoçak, Onur Akıncı
Malatya Yeşilyurtspor: Admir Carlos Balat, Mücahit Çakır, Mert Göze, Kerem Kılıç (Berkay Emre Sarısu dk. 90), Eren Şimşek, Yunus Emre Aydemir, Osman Tukul (Emre Furtana dk. 46), Cemal Kaya (Yakup Anıl Karadağ dk. 73), İsmail Zobu (Ozan Karabacak dk. 62), Mustafa Yılmaz, Muhammed Öztürk
Kırıkkale Futbol Kulübü: Canberk Yurdakul (Orçun Erten dk. 81), Yiğit Canguru, Adem Ercan, Deniz Solmaz, Şerafettin Bodur, Buğra Şahiner (Yakal Taylan dk. 72), Furkan Akın, Bedirhan Salih, Çağlar Özel, Muhlis İstemi, Osman Burak Destan (Suphi Gül dk. 60)
Goller: İsmail Zobu (dk. 21), Muhammed Öztürk (dk. 90+5) (Malatya Yeşilyurtspor), Çağlar Özel (dk. 14), Bedirhan Salih (dk. 42) (Kırıkkale FK)
Sarı kartlar: Yunus Emre Aydemir, Kerem Kılıç (Malatya Yeşilyurtspor), Deniz Solmaz, Canberk Yurdakul, Furkan Akın (Kırıkkale FK) - MALATYA