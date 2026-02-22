TFF 3. Lig: Malatya Yeşilyurtspor: 1 Diyarbekirspor: 0
TFF 3. Lig 2. Grup 22. haftasında Malatya Yeşilyurtspor, sahasında Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Golü 90+3. dakikada Ender Alkan kaydetti.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Deniz Güven, Ahmet Oğuz Yılmaz, Berkay Diniz
Malatya Yeşilyurtspor: İsmail Cengiz, Furkan Metin, Eren Şimşek(Ender Alkan dk. 88), Yusuf Yalçın Arslan (Osman Tukul dk. 88), Fatih Kıran, Güney Tutucuoğlu, Tahsin Özler (Yasin Yıldız dk. 75), İslam Çerioğlu, Ümitcan Ekşi (Massis Gülük dk. 69), Mehmet Güneş (Ömer Uzun dk. 75), Tayyip Kanarya
Diyarbekirspor: Ahmet Çolak, Doğancan Kılıç, Emircan Ataş, Atakan Gündüz, Mehmetcan Orhan, Muhammed Samed Karakoç (Beytullah Tunç dk.83), Furkan Şamil Çetin, Muhammet Alphan (Burak Bozbey dk. 83), Uğur Utlu, Muhammed Eren (Furkan Polat dk. 63), Kerem Duran (Yusuf Mutlu dk. 90)
Gol: Ender Alkan (dk. 90+3) Malatya Yeşilyurtspor
Sarı kartlar: Tahsin Özer, Tayyip Kanarya (Malatya Yeşilyurtspor) Uğur Utlu, Mehmetcan Orhan, Ahmet Çolak (Diyarbekirspor) - MALATYA