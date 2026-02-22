Haberler

TFF 3. Lig: Malatya Yeşilyurtspor: 1 Diyarbekirspor: 0

TFF 3. Lig 2. Grup 22. haftasında Malatya Yeşilyurtspor, sahasında Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Golü 90+3. dakikada Ender Alkan kaydetti.

TFF 3. Lig 2. Grup 22. haftasında Malatya Yeşilyurtspor, sahasında karşılaştığı Diyarbekirspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Deniz Güven, Ahmet Oğuz Yılmaz, Berkay Diniz

Malatya Yeşilyurtspor: İsmail Cengiz, Furkan Metin, Eren Şimşek(Ender Alkan dk. 88), Yusuf Yalçın Arslan (Osman Tukul dk. 88), Fatih Kıran, Güney Tutucuoğlu, Tahsin Özler (Yasin Yıldız dk. 75), İslam Çerioğlu, Ümitcan Ekşi (Massis Gülük dk. 69), Mehmet Güneş (Ömer Uzun dk. 75), Tayyip Kanarya

Diyarbekirspor: Ahmet Çolak, Doğancan Kılıç, Emircan Ataş, Atakan Gündüz, Mehmetcan Orhan, Muhammed Samed Karakoç (Beytullah Tunç dk.83), Furkan Şamil Çetin, Muhammet Alphan (Burak Bozbey dk. 83), Uğur Utlu, Muhammed Eren (Furkan Polat dk. 63), Kerem Duran (Yusuf Mutlu dk. 90)

Gol: Ender Alkan (dk. 90+3) Malatya Yeşilyurtspor

Sarı kartlar: Tahsin Özer, Tayyip Kanarya (Malatya Yeşilyurtspor) Uğur Utlu, Mehmetcan Orhan, Ahmet Çolak (Diyarbekirspor) - MALATYA

