Haberler

Malatya Yeşilyurtspor, Adana 01 FK'yı 3-2 Geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nda Bir Üst Tura Yükseldi

Malatya Yeşilyurtspor, Adana 01 FK'yı 3-2 Geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nda Bir Üst Tura Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda Malatya Yeşilyurtspor, sahasında Adana 01 FK'yı 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçta Ozan Karabacak, Yakup Anıl Karadağ ve Emre Furtana'nın golleriyle galip gelen Malatya temsilcisi, üstün performans sergiledi.

Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda Malatya Yeşilyurtspor, sahasında Adana 01 FK'yı 3-2 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

Stat: Yeşiltepe 1 Nolu Sentetik Saha

Hakemler: Berkay Ağış, Semih Kocaman, Kerem Şenneyli, 4.hakem Oğuzhan Demir

Malatya Yeşilyurtspor: Eren Bilen, Mertcan İpek, Yusuf Sarohan (Dk.73 Eren Şimşek), Berkay Emre Sarısu, Mert Göze, Fatih Karadirek, Yakup Anıl Karadağ (Dk.69 Yusuf Emre Aydemir), Osman Tukul (Dk.58 Mustafa Yılmaz), Umut Taniş (Dk.58 İsmail Zobu), Emre Furtana, Ozan Karabacak (Dk.58 Muhammed Öztürk)

Teknik Direktör: Necip Emre Yılmaz

Adana 01 Futbol Kulübü: Halil Yeral, Adnan Karahisar (Dk 46 Tuna Sezen), Okan Derici, Hasan Çelik, Mert Can Ünal (Dk.71 Arda Soytaş) Burak Bilgen, Ahmet Eren, Mehmet Alp Kurt (Dk. 59 Furkan Ünverdi), Enishan Ceylan (Dk.40 Furkan Özyapı), Yusuf Can Calayır, Yakup Kenar (Dk.46 Fatih Özkan)

Teknik Direktör: Bekir İrtegün

Goller: Ozan Karabacak (dk. 19), Yakup Anıl Karadağ (dk. 29), Emre Furtana (dk. 53) (Malatya Yeşilyurtspor), Tuna Sezen (dk. 65), Furkan Özyapı (dk. 73) (Adana 01 FK)

Sarı Kartlar: Mehmet Alp Kurt (Adana 01 FK), Emir Ali Demlikoğlu (Malatya Yeşilyurtspor) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Tutuklanan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu görevden uzaklaştırıldı

Yüzde 46 oy almıştı! Bir belediye başkanı daha görevden uzaklaştırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya yanıt: Kuyruk acını biliyorum

Erdoğan'dan "Kudüs bizim şehrimiz" diyen Netanyahu'ya yanıt
Ufuk Özkan taburcu oldu! Hastane çıkışı ilk fotoğraf

Yoğun bakımda tedavi görüyordu! İlk fotoğraf geldi
Ali Koç'tan Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için olay yaratacak itiraf

Ali Koç: Galatasaraylısın, bize gelmek istiyor musun dedim, kabul etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim

Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.