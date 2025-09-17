Malatya Yeşilyurtspor, Adana 01 FK'yı 3-2 Geçerek Ziraat Türkiye Kupası'nda Bir Üst Tura Yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda Malatya Yeşilyurtspor, sahasında Adana 01 FK'yı 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçta Ozan Karabacak, Yakup Anıl Karadağ ve Emre Furtana'nın golleriyle galip gelen Malatya temsilcisi, üstün performans sergiledi.
Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu'nda Malatya Yeşilyurtspor, sahasında Adana 01 FK'yı 3-2 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.
Stat: Yeşiltepe 1 Nolu Sentetik Saha
Hakemler: Berkay Ağış, Semih Kocaman, Kerem Şenneyli, 4.hakem Oğuzhan Demir
Malatya Yeşilyurtspor: Eren Bilen, Mertcan İpek, Yusuf Sarohan (Dk.73 Eren Şimşek), Berkay Emre Sarısu, Mert Göze, Fatih Karadirek, Yakup Anıl Karadağ (Dk.69 Yusuf Emre Aydemir), Osman Tukul (Dk.58 Mustafa Yılmaz), Umut Taniş (Dk.58 İsmail Zobu), Emre Furtana, Ozan Karabacak (Dk.58 Muhammed Öztürk)
Teknik Direktör: Necip Emre Yılmaz
Adana 01 Futbol Kulübü: Halil Yeral, Adnan Karahisar (Dk 46 Tuna Sezen), Okan Derici, Hasan Çelik, Mert Can Ünal (Dk.71 Arda Soytaş) Burak Bilgen, Ahmet Eren, Mehmet Alp Kurt (Dk. 59 Furkan Ünverdi), Enishan Ceylan (Dk.40 Furkan Özyapı), Yusuf Can Calayır, Yakup Kenar (Dk.46 Fatih Özkan)
Teknik Direktör: Bekir İrtegün
Goller: Ozan Karabacak (dk. 19), Yakup Anıl Karadağ (dk. 29), Emre Furtana (dk. 53) (Malatya Yeşilyurtspor), Tuna Sezen (dk. 65), Furkan Özyapı (dk. 73) (Adana 01 FK)
Sarı Kartlar: Mehmet Alp Kurt (Adana 01 FK), Emir Ali Demlikoğlu (Malatya Yeşilyurtspor) - GAZİANTEP