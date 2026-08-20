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Malatya Yeşilyurt Spor, 3. Lig'de Diyarbekir Spor ile Açılış Maçına Çıkıyor

Malatya Yeşilyurt Spor, 3. Lig'de Diyarbekir Spor ile Açılış Maçına Çıkıyor
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Nesine 3. Lig'de mücadele eden Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, 2026-2027 sezonunun ilk maçında 6 Eylül Pazar günü deplasmanda Diyarbekir Spor A.Ş. ile karşılaşacak. Ligde yeni sezon 5-6 Eylül'de başlarken, Malatya ekibi sezona 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Nesine 3. Lig'de bulunan Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, 2026-2027 sezonunun ilk maçına 6 Eylül Pazar günü çıkacak. Malatya temsilcisi deplasmanda sezona 3 puanla başlamanın mücadelesini verecek.

Profesyonel liglerde yeni sezon heyecanı devam ederken Nesine 3. Lig'de de ilk düdük için geri sayım başladı. T. Süper Lig'de 2. hafta, T. 1. Lig'de ise 3. hafta müsabakaları 21, 22, 23 ve 24 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Nesine 2. Lig'de yeni sezon 6 Eylül'de, Nesine 3. Lig'de ise 5 ve 6 Eylül'de yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.

Malatya temsilcisinin ilk maçı deplasmanda

Nesine 3. Lig'de yer alan Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü ilk karşılaşmasını 6 Eylül Pazar günü saat 16.00'da oynayacak. İlk hafta deplasmanda sahaya çıkan Malatya temsilcisi, Diyarbakır'da Diyarbekir Spor A.Ş. ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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