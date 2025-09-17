Malatya Yeşilyurt Spor, Türkiye Kupası'nda Adana 01 FK'yı Geçti
Türkiye Kupası 2'nci Eleme Turunda Malatya Yeşilyurt Spor, Adana 01 FK'yı 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçta goller Ozan Karabacak, Yakup Anıl Karadağ ve Emre Furtana'dan geldi.
STAT: Yeşiltepe Sentetik Saha
HAKEMLER: Berkay Ağış, Semih Kocaman, Kerem Şenneyli
MALATYA YEŞİLYURT SPOR: Eren Bilen, Yusuf Sarohan, Berkay Emre Sarısu, Osman Tukul, Yakup Anıl Karadağ, Emre Furtana, Umut Tanış, Ozan Karabacak, Fatih Karadirek, Mert Göze, Mertcan İpek
ADANA 01 FK: Halil Yeral, Burak Bilgen, Ahmet Eren, Okan Derici, Hasan Çelik, Mert Can Ünal, Mehmet Alp Kurt, Enishan Ceylan, Yusuf Can Calayır, Adnan Karahisar, Yakup Kenar
GOLLER: Dk.19 Ozan Karabacak, Dk.29 Yakup Anıl Karadağ, Dk.53 Emre Furtana (Yeşilyurt Spor )- Dk.65 Tuna Sezen, Dk.73 Furkan Özyapı (Adana 01 FK)
Türkiye Kupası 2'nci Eleme Tur karşılaşmasında Adana 01 Futbol Kulübü'nü konuk eden Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü sahadan 3-2 galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.