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Malatya Yeşilyurt Spor, Aykut Sarıdoğan'ı Transfer Etti

Malatya Yeşilyurt Spor, Aykut Sarıdoğan'ı Transfer Etti
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TFF 3. Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Spor, 2026-2027 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, 52 Orduspor FK'dan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Aykut Sarıdoğan'ı transfer etti. Tecrübeli futbolcunun takıma önemli katkı sağlaması bekleniyor.

TFF 3. Lig ekiplerinden Malatya Yeşilyurt Spor, 2026-2027 sezonu öncesi kadro yapılanmasını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak 52 Orduspor FK'da forma giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Aykut Sarıdoğan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer kapsamında düzenlenen imza törenine Malatya Yeşilyurt Spor Kulüp Başkanı Ramazan Ayhan ile futbolcu Aykut Sarıdoğan katıldı. Taraflar resmi sözleşmeye imza atarak transferi resmiyete kavuşturdu.

Geçtiğimiz sezon 52 Orduspor FK formasıyla başarılı bir performans sergileyen ve takımının şampiyonluğunda önemli rol üstlenen tecrübeli orta saha oyuncusunun, yeni sezonda Malatya temsilcisinin orta saha gücüne önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Kulüp açıklamasında, "Aykut Sarıdoğan'a sarı-kırmızılı formamız altında başarılı bir sezon diliyor, anlaşmanın kulübümüz ve futbolcumuz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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