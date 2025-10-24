Malatya Yeşilyurt, Kahramanmaraşspor'a 2-0 Yenildi
Nesine 3. Lig 2. Grup'un 8. haftasında Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü, evinde oynadığı karşılaşmada Kahramanmaraşspor'a 2-0 mağlup oldu. Goller Mustafa Fikret Yıkılmaz ve Emre Aydın'dan geldi.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Ramazan Doğanay, Furkan Yıldız, Fatih Gemici
Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü: Eren Bilen, Kerem Kılıç, Eren Şimşek, Mücahit Çakır, Mert Göze, Fatih Karadirek (Yunus Emre Atsız dk. 70), Yakup Anıl Karadağ (Ozan Karabacak dk. 57), Osman Tukul (Tahsin Yılmaz dk. 46), Umut Taniş (Cemal Kaya dk. 50), Mustafa Yılmaz (Emre Furtuna dk. 56), Muhammed Öztürk
Kahramanmaraşspor: Ahmet Hasan Göcen, Serhat Ahmetoğlu, Vedat Saygı, Muhammed Düzgüner, Bedirhan Çetin, Mikdat Can Türkmen (Muhammed Miraç Toklu dk. 90+1) Metehan Ünal (Salih Yüksekoğlu dk. 80), Hüseyin Fıstıkçı (Mehmet Akif Cingöz dk. 90+1), Sergen İlhan, Mustafa Fikret Yıkılmaz ( Emre Aydın dk. 70), Kayrahan Yılmaz (Hüseyin Çakmak dk. 46)
Goller: Mustafa Fikret Yıkılmaz (dk. 51), Emre Aydın (dk. 77) (Kahramanmaraşspor)
Sarı kartlar: Osman Tukul, Tahsin Yılmaz (Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü), Vedat Saygı, Salih Yüksekoğlu (Kahramanmaraşspor) - MALATYA