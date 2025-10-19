Haberler

Malatya Voleybol Takımı Sezonun İlk Yenilgisini Aldı

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 16. Grup'ta mücadele eden Malatya Voleybol Takımı, Mardin Margenç Spor'a deplasmanda 3-0 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini yaşadı. Antrenör Muhammed Çatar, hakem kararlarının maçın seyrini etkilediğini belirtti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 16. Grup'ta mücadele eden Malatya Voleybol Takımı, ligin 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Mardin Margenç Spor'a 3-0 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini aldı.

Mardin Artuklu Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya istekli başlayan Malatya temsilcisi, ilk seti 25-16 kaybetti. İkinci sette etkili bir oyun ortaya koyan Malatya ekibi, çekişmeli rallilere sahne olan seti 27-25'lik skorla kaybederek durumu 2-0'a getirdi. Son sette oyunun kontrolünü tamamen eline alan ev sahibi Mardin Margenç Spor, seti 25-9 alarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Malatya Voleybol Takımı Antrenörü Muhammed Çatar, özellikle ikinci setteki hakem kararlarının maçın seyrini değiştirdiğini belirtti.

Çatar, "Geçen senenin lig şampiyonu olan Mardin takımıyla deplasmanda oynadık. İlk iki sette iyi mücadele ettik ancak hakemin kararları maçın gidişatını etkiledi. Bu yenilgi bizi yıldırmayacak, tecrübe kazanarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Malatya Voleybol Takımı, TVF Kadınlar 2. Lig 16. Grup'taki mücadelesine önümüzdeki hafta kendi sahasında oynayacağı maçla devam edecek. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
