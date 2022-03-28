Malatya TOHM olimpiyat sporcularına kapılarını açtı

MALATYA (AA) - Malatya'da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM), Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun olimpiyatlara hazırlanan sporcularına kapılarını açtı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Malatya'da bulunan TOHM bünyesinde gündüzlü statüde modern pentatlon branşının açılmasına yönelik talebi onayladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, Ankara ve Bursa'dan sonra Malatya'da bulunan TOHM'da da modern pentatlon alanında çalışmalar yürütülmesin sevindirici olduğunu belirtti.

Modern pentatlon sporuna yönelik çalışmaların Türkiye'nin uluslararası ölçekteki iddiasını daha da güçlendireceğini anlatan Çakır, "Malatya'da, modern pentatlon alanında çalışmalar yürüten ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları ile 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na katılması muhtemel sporcuları yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Son dönem Malatya'da yetişen ve bizi Avrupa ve dünya şampiyonalarında başarılı bir şekilde temsil eden pentatletlerimizin TOHM'da uluslararası standartlar ve bilimsel veriler ışığında sportif olarak yetişecek. Bu da rekabet gücümüzü artıracak ve bizi dünyada söz sahibi bir ülke konumuna getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.