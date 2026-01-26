Malatya, Muay Thai Şampiyonası'ndan 25 madalyayla döndü

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muay Thai sporcuları, Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

Ağrı'da 22-25 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Doğu Anadolu Muay Thai Bölge Şampiyonası'na katılan Malatyalı sporcular, büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada mücadele eden sporcular, 9 altın, 10 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 25 madalya kazanarak Malatya'yı gururlandırdı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" denildi. - MALATYA