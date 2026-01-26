Haberler

Malatya, Muay Thai Şampiyonası'ndan 25 madalyayla döndü

Malatya, Muay Thai Şampiyonası'ndan 25 madalyayla döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Muay Thai sporcuları, Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'ndan toplam 25 madalya ile döndü. Sporcular 9 altın, 10 gümüş ve 6 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Muay Thai sporcuları, Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.

Ağrı'da 22-25 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Doğu Anadolu Muay Thai Bölge Şampiyonası'na katılan Malatyalı sporcular, büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonada mücadele eden sporcular, 9 altın, 10 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 25 madalya kazanarak Malatya'yı gururlandırdı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" denildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı
Manchester City-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek

Galatasaray'ın kader maçını yönetecek