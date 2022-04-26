Malatya'lı Tekvandoculardan büyük başarı

MALATYA (İHA) - Malatyalı Tekvandoculardan Kars'tan büyük başarılar elde ederek döndü. Malatyalı Tekvandocular hem erkeklerde hem de bayanlarda grup birinciliği elde ederek, Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde ettiler.

Tekvando Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan, Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando grup elemeleri Kars'ta yapıldı. 22-24 Nisan 2022 tarihlerin arasında Kars'ta yapılan grup şampiyonası müsabakalarına Malatya dahil 10 ilden 120 erkek 110 bayan sporcu katıldı. Çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda Malatyalı Tekvandocular hem erkeklerde hem de bayanlarda grup birinciliği elde etti. Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando grup elemeleri sonunda başarı gösterip Türkiye Şampiyonasına katılma hakkını elde eden sporcular başarılı olarak Malatya'ya döndü. Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando grup elemeleri sonunda erkeklerde 33kg Ahlas Güngör 1.ci, 37kg Kaan Kılınç 2.ci, 41kg Celil YeşilbaŞ 2.ci, 45kg Eren Koc 1.ci, 49kg Berat Atlı 1.ci, 53kg.Alperen Baltacı 1.ci, 57kg.Yagiızhan Köksal 1.ci, 61kg.Mehmet Keklik 2.ci,+65kg Tuğra Menekşe 1.ci oldu.

Bayanlarda ise 29kg İkranur Karakaş 2.ci, 33kg Hiranur Agzikucuk 2.ci, 37kg Gulmina Doğan 1.ci, 41kg İrem Avcı 2.ci, 44kg Bahar Doğru 1.ci, 47kg Eylül Şahin 1.ci, 51kg Işık Bakış 3.cu, 55kg Esra Dikenli 3.cu, 59kg Zeynep Menekşe 1.ci ve +59kg Elif Aydemir 1.ci oldu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor