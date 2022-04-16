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Malatya kadın futbol takımı deplasmanda coştu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Malatya kadın futbol takımı deplasmanda coştu

Malatya bayan futbol takımı deplasmanda coşarak, rakibi Kayseri Erenköyspor takımı 8-0 mağlup etti.

Malatya bayan futbol takımı deplasmanda coşarak, rakibi Kayseri Erenköy spor takımı 8-0 mağlup etti.

Malatya'yı kadınlar 3. Futbol Ligi K Grubunda temsil eden Malatya kadınlar futbol takımı, deplasmanda Kayseri Erenköy spor ile karşı karşıya geldi. Rakibi Kayseri Erenköyspor takımını 8-0 mağlup ederek grup liderliğini devam ettiren Malatya kadınlar futbol takımı hedefine emin adımlarla gidiyor. - MALATYA

Malatya kadın futbol takımı deplasmanda coştu

İhlas Haber Ajansı / Spor

Malatya, Kayseri, Futbol, Spor, Haberler

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