Malatya'da Veteranlar Basketbol Turnuvası Nail Değirmenci Anısına Düzenlendi

Malatya Basketbol İl Temsilciliği tarafından organize edilen 2. Geleneksel Veteranlar Basketbol Müsabakası, merhum Nail Değirmenci anısına düzenlendi. Sporun emektar isimlerini bir araya getiren etkinlikte hem basketbol heyecanı hem de vefa duygusu bir arada yaşandı.

Malatya Merkez Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuva, Malatya basketboluna uzun yıllar emek vermiş, il temsilciliği, hakemlik ve eğitmenlik yaparak çok sayıda sporcu yetiştiren merhum Nail Değirmenci'nin hatırasına ithaf edildi. Etkinlik, Malatya basketbol camiasının yanı sıra Değirmenci ailesinin fertlerini de bir araya getirdi.

Merhum Nail Değirmenci'nin ailesi adına konuşan Nami Turan Değirmenci, "İlimizde uzun yıllar Basketbol İl Temsilciliği yapan, Malatya basketboluna büyük katkılar sunan merhum Nail Değirmenci anısına düzenlenen bu turnuvaya katılan değerli hakem, sporcu ve bizi yalnız bırakmayan tüm sevenlere teşekkür ederim. Böylesi ahde vefalı bir turnuva düzenleyerek hocamızı anma fırsatı sunan Basketbol İl Temsilciliğimize de şükranlarımızı sunuyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Turnuvaya, geçmişte basketbola hakemlik, teknik komiserlik ve gözlemcilik gibi görevlerle hizmet etmiş çok sayıda veteran sporcu ile spor kulüpleri katıldı. Nail Değirmenci'nin Malatya'da "Nail Baba" olarak tanındığı ve birçok gencin hayatına dokunduğu da vurgulandı.

Katılımcılar, etkinliğin sadece bir spor müsabakası değil, aynı zamanda bir vefa örneği olduğunu belirterek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliğine teşekkür etti. Turnuva, centilmence geçen müsabakaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MALATYA