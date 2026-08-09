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Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı Sona Erdi

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Malatya'da Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı sona erdi.

Malatya'da Uluslararası Beydağı Dağ Bisikleti Yarışı sona erdi.

Battalgazi ilçesindeki Beydağı Tabiat Parkı içerisinde oluşturulan parkurda 12 kategoride yarışlar düzenlendi.

Yarışlarda Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkeden 500'e yakın sporcu start aldı.

Dayanıklılık, teknik beceri ve stratejinin ön plana çıktığı zorlu parkurda sporcular kıyasıya mücadele etti.

Yarışlarda dereceye giren sporcular şöyle:

Elit erkekler: 1. Ahmet Can Akpınar, 2. Çınar Serdaroğlu, 3. Emre Yavuz

Elit kadınlar: 1. Azize Bekar, 2. Tuğçe Bitirim, 3. Melike Yiğit

Genç erkekler: 1. Eren Geçim, 2. Habib Pınar, 3. Muhammed Mustafa Sandık

Genç kadınlar: 1. Nazife Tuncel, 2. Zeynep Bayram, 3. Serdem Ecrin İbiş

17 yaş erkekler: 1. Metin Uğur, 2. Veli Sarı, 3. Ömer Baha Şahin

17 yaş kadınlar: 1. Beyzanur Çemç, 2. Berra Nur Erden, 3. Yaren Duman

15 yaş erkekler: 1. Ömer Asaf Sağlam, 2. Taha İnce, 3. Emir Çeri

15 yaş kadınlar: 1. Zeynep Yalçın, 2. İlknur Karataş, 3. Eylül Karaselek

13 yaş erkekler: 1. Eymen Ege Kaya, 2. Murathan Küçükkara, 3. Muhammed Kepekci,

13 yaş kadınlar: 1. Hilal Kaymaz, 2. Ömür Özmüş, 3. Cennet Ela Bayraktar

11 yaş erkekler: 1. Yavuz Selim Kaba, 2. Ömer Yaman Öztabak, 3. Efekan Tanfer

11 yaş kadınlar: 1. Elif Koç, 2. Duygu Başar, 3. Rümeysa Kaymaz

Yarışların tamamlanmasının ardından sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: AA
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