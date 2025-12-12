Malatya'da spor tesislerinin hizmet kalitesi değerlendirildi

Malatya'da spor tesislerinde hizmet kalitesinin artırılması, vatandaş memnuniyetinin yükseltilmesi ve sportif etkinliklerin daha sağlıklı şartlarda yürütülmesi için değerlendirme toplantısı yapıldı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Sezgin Yıldırım ile birlikte tesis amirlerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi

Toplantıda; sportif faaliyetlerin öncesi ve sonrası için alınacak güvenlik ve organizasyon tedbirleri, tesislere giriş-çıkış süreçlerinin düzenlenmesi, personelin vatandaşlara karşı sergilemesi gereken tutum ve davranışlar gibi pek çok konu kapsamlı bir şekilde ele alındı.

İl Müdürü Kayhan, tesislerde hizmet kalitesinin artırılması, vatandaş memnuniyetinin yükseltilmesi ve sportif etkinliklerin daha sağlıklı şartlarda yürütülmesi için tüm birimlerin görev ve sorumluluklarına dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve çözüm odaklı önerilerle verimli bir şekilde tamamlandı. - MALATYA