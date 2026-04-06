Malatya'da Kriket Bölge Şampiyonası tamamlandı

Malatya'da düzenlenen Kriket Bölge Şampiyonası'nda 30 okul takımı ve 390 sporcu kıyasıya mücadele etti. Şampiyonada başarılı olan takımlar Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Malatya'da düzenlenen Kriket Bölge Şampiyonası, yoğun katılım ve çekişmeli müsabakaların ardından sona erdi.

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen Kriket Bölge Şampiyonası, 31 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında Yeşiltepe 1, 2 ve 3 nolu sahalarda gerçekleştirildi. Organizasyona farklı illerden 15 kız ve 15 erkek olmak üzere toplam 30 okul takımı ve 390 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda kendi kategorilerinde ilk dört sırayı elde eden takımlar, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - MALATYA

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var

İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor

Dün gece yaptıkları herkesin dilinde

En düşük emekli maaşı artıyor: İşte dillendirilen rakam

En düşük emekli maaşı artıyor: İşte dillendirilen rakam
Ateşkes ilk kez masada! İşte ABD ve İran'a sunulan 2 aşamalı plan

Ateşkes ilk kez masada! İşte ABD ve İran'a sunulan 2 aşamalı plan
Diagne'nin tarihe geçmek için 4 gole ihtiyacı var

Bu adamı kim durduracak?

Trump'tan Taliban'a çağrı: 7 milyar dolarlık silahları geri verin

Eski defterler açıldı! Trump'ın talebi uykularını kaçıracak cinsten
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu

Ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydular