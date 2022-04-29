Malatya'da korfbol grup müsabakaları tamamlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da korfbol grup müsabakaları tamamlandı

AA - Mehmet Emin Göresiye - Spor
 - Güncelleme:
Malatya'da korfbol grup müsabakaları tamamlandı

Okul Sporları İller Arası Korfbol Yıldızlar ve Gençler Malatya Grup Müsabakaları sona erdi.

Okul Sporları İller Arası Korfbol Yıldızlar ve Gençler Malatya Grup Müsabakaları sona erdi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda Batman, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Kayseri, Kilis, Ordu, Samsun, Sivas ve Tokat'tan gelen okul takımları final mücadelesi verdi.

Müsabakalar sonunda gençlerde, Gaziantep Güneykent Anadolu Lisesi, Ordu Özel Bahçeşehir Koleji Fen Lisesi ve Samsun Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi, yıldızlarda ise Çorum Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu, Erzincan Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu ve Kilis Nihat Başoğlu Ortaokulu birinci oldu.

Birinci olan takımlara madalyaları verildi.

Derece yapan takımlar, 23-27 Mayıs tarihlerinde Kocaeli'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor

Erzincan, Malatya, Samsun, Kilis, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title