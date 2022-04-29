Malatya'da korfbol grup müsabakaları tamamlandı

Okul Sporları İller Arası Korfbol Yıldızlar ve Gençler Malatya Grup Müsabakaları sona erdi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda Batman, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Kayseri, Kilis, Ordu, Samsun, Sivas ve Tokat'tan gelen okul takımları final mücadelesi verdi.

Müsabakalar sonunda gençlerde, Gaziantep Güneykent Anadolu Lisesi, Ordu Özel Bahçeşehir Koleji Fen Lisesi ve Samsun Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi, yıldızlarda ise Çorum Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu, Erzincan Şehit Ahmet Aytekin Ortaokulu ve Kilis Nihat Başoğlu Ortaokulu birinci oldu.

Birinci olan takımlara madalyaları verildi.

Derece yapan takımlar, 23-27 Mayıs tarihlerinde Kocaeli'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılacak.