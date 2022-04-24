Malatya'da Ampute Süper Ligi maçı yarıda kaldı - Haberler

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Malatya'da Ampute Süper Ligi maçı yarıda kaldı

AA - Mehmet Emin Göresiye - Spor
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Malatya'da Ampute Süper Ligi maçı yarıda kaldı

Ampute Futbol Süper Ligi'nde oynanan Malatya Büyükşehir Belediyespor-Etimesgut Belediye Amputespor maçı çıkan olaylar nedeniyle tamamlanamadı.

MALATYA (AA) - Ampute Futbol Süper Ligi'nde oynanan Malatya Büyükşehir Belediyespor-Etimesgut Belediye Amputespor maçı çıkan olaylar nedeniyle tamamlanamadı.

Yeşiltepe Spor Kompleksi Ampute Futbol Sahası'nda oynanan müsabakayı Erol Eroğlu, Abdulkadir Yüksekkaya hakem ikilisi yönetti. Müsabakada, Baran Karaman ise üçüncü hakem olarak görev aldı.

Etimesgut Belediye Ampute Spor Kulübü 22. dakikada Alican Kuruyamaç, 25. dakikada Kemal Güleç kaydettiği golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Devre arasında bazı seyircilerin soyunma odasına girerek hakemlere saldırdığı bunun üzerine de hakem Erol Eroğlu'nun maçı güvenlik gerekçesiyle tatil ettiği öğrenildi.

AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor

Büyükşehir Belediyespor, Malatya, Futbol, Spor, Haberler

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