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Malatya'da Taekwondo Pum Sınavına 18 İlden 476 Sporcu Katıldı

Malatya'da Taekwondo Pum Sınavına 18 İlden 476 Sporcu Katıldı
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Malatya'da Türkiye Taekwondo Federasyonu koordinesinde düzenlenen Taekwondo Pum 1-2-3-4-5. Dan Sınavı, 18 farklı ilden 476 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Federasyon İl Temsilcisi Nedim Türk, sporcuların teknik ve performans değerlendirmelerinden geçtiğini belirterek organizasyonun başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Malatya'da düzenlenen Taekwondo Pum 1-2-3-4-5. Dan Sınavı'na, 18 farklı ilden 476 sporcu katıldı.

Malatya'da Türkiye Taekwondo Federasyonu koordinesinde düzenlenen Taekwondo Pum 1-2-3-4-5. Dan Sınavı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Nedim Türk, sınava 18 farklı ilden toplam 476 sporcunun katıldığını belirterek organizasyonun başarıyla tamamlandığını söyledi.

Sınav boyunca sporcuların bir üst kuşağa yükselebilmek için teknik ve performans değerlendirmelerinden geçtiğini ifade eden Türk, "Sporcularımız disiplinleri, azimleri ve sergiledikleri performanslarla önemli bir sınav verdi. Aileleri ve antrenörleri de bu heyecana ortak oldu. Böylesine yüksek katılımlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Türk, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunan antrenörlere, hakemlere ve görevli personele teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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