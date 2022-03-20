Malatya'da 200 çocuğa eşofman

MALATYA (İHA) - Malatya'da 200 çocuk eşofman dağıtıldı

Melekbaba Gençlik Merkezi'ndeki eşofman dağıtım programına, Vali Aydın Baruş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer ilgili ve yetkililer katıldı.

Bir tekstil firması tarafından gönderilen 200 adet eşofmanların dağıtımı yetkililer tarafından yapıldı. - MALATYA