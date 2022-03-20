Malatya'da 200 çocuğa eşofman
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Malatya'da 200 çocuk eşofman dağıtıldıMelekbaba Gençlik Merkezi'ndeki eşofman dağıtım programına, Vali Aydın Baruş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer ilgili ve yetkililer katıldı.
MALATYA (İHA) - Malatya'da 200 çocuk eşofman dağıtıldı
Melekbaba Gençlik Merkezi'ndeki eşofman dağıtım programına, Vali Aydın Baruş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer ilgili ve yetkililer katıldı.
Bir tekstil firması tarafından gönderilen 200 adet eşofmanların dağıtımı yetkililer tarafından yapıldı. - MALATYA