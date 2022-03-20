Malatya'da 200 çocuğa eşofman - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da 200 çocuğa eşofman

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Malatya'da 200 çocuğa eşofman

Malatya'da 200 çocuk eşofman dağıtıldıMelekbaba Gençlik Merkezi'ndeki eşofman dağıtım programına, Vali Aydın Baruş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer ilgili ve yetkililer katıldı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da 200 çocuk eşofman dağıtıldı

Melekbaba Gençlik Merkezi'ndeki eşofman dağıtım programına, Vali Aydın Baruş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer ilgili ve yetkililer katıldı.

Bir tekstil firması tarafından gönderilen 200 adet eşofmanların dağıtımı yetkililer tarafından yapıldı. - MALATYA

Malatya'da 200 çocuğa eşofman

Malatya'da 200 çocuğa eşofman

İhlas Haber Ajansı / Spor

gençlik, Malatya, Kayhan, Aydın, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title