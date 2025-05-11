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Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı Süper Lig'e Yükseldi

Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı Süper Lig'e Yükseldi
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Ampute Futbol 1. Ligi'ni namağlup lider tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, Medical Park Samsun Engelli Gücü'nü 4-1 yenerek Süper Lig'e yükseldi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, Malatya temsilcisini tebrik etti.

Ampute Futbol 1. Ligi'ni lider tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Süper Lig'e yükseldi.

Malatya ekibi, Yeşiltepe Ampute Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmada Medical Park Samsun Engelli Gücü Spor Kulübünü 4-1 mağlup etti.

Bu sonuçla sezonu namağlup şampiyon tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, Ampute Futbol Süper Ligi'ne çıkmaya hak kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada Malatya temsilcisini tebrik etti.

Erkoç, "Bugün hem mutluluğu hem hüznü bir arada yaşıyorum. Asrın felaketini yaşayan bir kentin takımının Süper Lig'e yükselmesi beni gururlandırıyor. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu takımın namağlup şampiyon olması da ayrı bir gurur kaynağı. Süper Lig'de Malatya'ya başarılar diliyorum." diye konuştu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende futbolculara kupa ve madalyaları verildi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor
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