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Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı Süper Lig'e Yükseldi

Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı Süper Lig'e Yükseldi
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Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü ile oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazanarak namağlup Süper Lig'e yükseldi. Başarılı takımın maçını Malatya Valisi Seddar Yavuz da izledi ve tebrik etti.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, namağlup Süper Lig'e yükseldi.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi.

Yeşiltepe Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmayı hakemler Selahattin Yıldız, Aydoğan Yeltepe ve Kerem Öztürk yönetti.

Malatya Büyükşehir Belediye Ampute Futbol Takımı, santradan attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Hüseyin Bozkuş, 36'ncı dakikada skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

Mücadelenin 40'ncı dakikasında Metin Yıldırım topu ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

Sahadan 3-0 üstün ayrılan Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı, namağlup Süper Lig'e yükseldi.

Karşılaşmayı izleyen Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Göresiye - Spor
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