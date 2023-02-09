Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın 4 futbolcusu depremde vefat etti

Ampute Futbol Milli Takımı, Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda oynayan 4 futbolcunun vefat ettiğini açıkladı. Hayatını kaybeden 3 futbolcunun İranlı olduğu öğrenildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda 4 futbolcunun depremde vefat ettiği açıklandı. 4 futbolcunun da yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

3 FUTBOLCU İRANLI, DİĞER FUTBOLCU KAMERUNLU

Ampute Futbol Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'ndan enkaz altında kalan Mehdi, Hamed, Muhammed Rıza (İran) ve Elvis'in (Kamerun) vefat haberini üzülerek öğrenmiş durumdayız. Sporculara Allah'tan rahmet, ailelerine ve Malatya Büyükkehir Belediyesi camiasına ve ampute futbol camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

İRANLI BAŞKAN AÇIKLAMA YAPTI

İran Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muhammed Şarvin yaptığı açıklamada, Malatya'da kaldıkları otelde yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında İran Milli Ampute Takımı'nda oynayan Mehdi Seyyidavi, Muhammed Rıza Mirahmedi ve Hamid Mesudi'nin cansız bedenlerine ulaşıldığını aktardı.