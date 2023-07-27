TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Malatya Arguvanspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Kopan yönetiminde yapılan antrenmana yeni transferler de katıldı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Malatya Arguvanspor yeni sezon hazırlıklarına başladı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Malatya Arguvanspor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Kopan yönetiminde toplanan futbolcular, yeni sezonun ilk antrenmanını yaparken, 45 dakika süren çalışmalara yeni transferler de katıldı.

Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Arguvanspor Teknik Direktörü Okan Kopan, "Yeni sezon çalışmalarına bugün başladık. Arguvan'ımızı çok iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Yoğun çabalarımız sonucunda takımımızın içerisinde iskelet kadroyu tuttuk. Futbol anlamında bu sene Arguvan'ı değil, Malatya'yı temsil edeceğiz. Futbolun dili bir, koşan, mücadele eden ve sonuna kadar oyunun içinde kalan bir takım oluşturacağız" dedi

Genç bir takımla lige renk katacaklarını aktaran Futbol Şube Sorumlusu Ali Haydar Aslantürk ise, " 2023-2024 sezonunun açılışını bugün yaptık. Arguvan'lıları Türkiye'nin neresinde olursa olsun Arguvanspor'u desteklemeye davet ediyorum. Başkanımız tarafından futbolcularımızın konaklayacağı bir tesis yapıldı. Hedefi olan genç bir takım kurduk. Ligdeki tüm takımlara başarılı bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı

Arguvanlı taraftarlara seslenen Kulübü Başkanı Cemal Altun da, "2023-2024 yılının açılışını bugün stadımızda yaptık. Teknik direktörümüz geçen yılki kadro ile devam ediyor. Aramızda genç futbolcu arkadaşlarımız var, bu sezon çok iyi şeyler yapacağımızdan eminim. Arguvan'daki ve Malatya'daki taraftarımızın maçlarda bizleri yalnız bırakmamalarını istiyorum" şeklinde konuştu

İlçe olarak Arguvabspor'un başarısı için kenetlendiklerini kaydeden Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da, "Malatya Arguvanspor olarak bugün sahaya indik ve topbaşı yaptık. Sınırlı olanaklarla iyi bir takım oluşturduk, güzel bir sezon geçirmeyi planlıyoruz. Bu sezon da yönetimimiz, başkanımız, teknik heyetimiz ve ilçe halkımızla kenetlendik. Arguvanspor'un önemli başarılar elde etmesi için biz yerel yönetimler olarak gayret ve çaba sarf ediyoruz. Futbolcularımıza, teknik heyetimize güveniyoruz. Biz koşan, mücadele eden bir takım olarak sahada olacağız" diye konuştu. - MALATYA