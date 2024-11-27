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Malatya Amatör Ligi'nde Saha Olayları: 3 Futbolcu Yaralandı

Malatya Amatör Ligi'nde Saha Olayları: 3 Futbolcu Yaralandı
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Malatya 1. Amatör Ligi A Grubu'nda Malatya Konakspor ve 166 Malatya Gençlikspor arasında oynanan müsabakanın uzatma dakikalarında taraftarların saha içine müdahale etmesi sonucu 3 futbolcu yaralandı. Olaylar sonrasında Kulüp Başkanı, hakemin maçı bitirmesini skandal olarak değerlendirdi.

Malatya 1. Amatör Ligi A Grubu'nda oynanan Malatya Konakspor-166 Malatya Gençlikspor müsabakasında saha içi karıştı, taraftarların taşlı saldırısında 3 futbolcu yaralandı.

Malatya 1. Amatör Ligi A Grubu'nda hafta sonu oynanan Malatya Konakspor - 166 Malatya Gençlikspor mücadelesinin uzatma dakikalarında tansiyon yükseldi. Saha içinde futbolcuların tartışması ile alevlenen olaylara saha dışındaki taraftarlar da müdahil olunca yeşil saha bir anda karıştı. Polis ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği olaylar sırasında 1966 Malatya Gençlikspor'da bir futbolcu kafasına gelen taşla yaralandı. Yine iki futbolcu da vücutlarına gelen taşlarla yaralandı. Çevik kuvvet polislerinin müdahalesi ile olaylar yatıştırılırken, hakem maçı kaldığı yerden devam ettirdi ve karşılaşmayı ev sahibi takım 2-1'lik skorla kazandı.

Müsabaka sonrası çıkan olaylarla ilgili yazılı bir açıklama yapan 1966 Malatya Gençlikspor Kulübü Başkanı Kürşat Günata, hakemin karşılaşma sonuna 4 dakika uzatma verdiğini ve uzatmaların ilk dakikasında sahadaki futbolcuların verilmeyen bir faulden sonra birbirine girdiğini belirterek, "Bunun üzerine tribünde bulunan seyirciler sahaya atladı. Tribünün tam karşısında bulunan seyirciler ile birlikte minibüsten inen seyirciler sahayı taş yağmuruna tuttu. Oyun içinde bulunan futbolcular çeşitli yerlerinden yaralandı. İlk 11'de yer alan oyuncumuzun kafası kırıldı, birçok futbolcumuz çeşitli yerlerinden yara aldı" dedi.

Maçın hakeminin olaylardan sonra 4 dakika uzatma vermesine rağmen karşılaşmayı bitirmesinin kafalarında soru işareti bıraktığını ifade eden Günata, "Bu şartlarda karşılaşmanın hakemi maçı tatil etmesi gerekirdi. Bu gibi olaylar profesyonel maçlarda da oldu ve maçlar tatil edildi. Karşılaşmayla ilgili hakemin bu maçı bitirmesi hem kural hatası hem de skandal. Normalde hakem oyunu oynatmayıp, saha olaylarının yatışmasından sonra tekrar devam etseydi bir sıkıntı olmazdı. Şimdi bu konuyla ilgili karşılaşma hakeminin, gözlemcinin raporunu bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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