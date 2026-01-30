Haberler

Malachi Flynn, Türk vatandaşı oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahçeşehir Koleji'nde forma giyen Malachi Flynn, Türk vatandaşı olduğunu açıkladı ve milli takımda mücadele etmeye hazır olduğunu belirtti. Başarılı performansıyla dikkat çeken Flynn, A milli formayı giymek için heyecanlı olduğunu ifade etti.

2025-2026 sezonu öncesinde Bahçeşehir Koleji'ne katılan 27 yaşındaki Malachi Flynn, Türk vatandaşı oldu.

2020 NBA Draftı'nda Toronto Raptors tarafından 29. sıradan seçilen ve Bahçeşehir Koleji'ne transfer olduğu güne kadar NBA ve NBA G League ekiplerinde forma giyen 185 cm boyundaki oyun kurucu, şans bulması halinde Bahçeşehir Koleji ile birlikte A milli formayı da terletecek.

2025-2026 sezonunda Bahçeşehir Koleji'nin BKT EuroCup'ta oynadığı 16 maçın hepsinde forma giyen Flynn; bu maçlarda 17.8 sayı, 3.9 ribaund, 3.9 asist ve 1.8 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti. Başarılı performansını Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde de sürdüren oyuncu; ligde şimdiye kadar çıktığı 16 maçta 16.8 sayı, 3.1 ribaund, 4.7 asist ve 1.7 top çalma istatistikleriyle göz doldurdu.

"Milli Takım formasını giyip sahaya çıkmaya hazırım"

Türk vatandaşı olmasının ardından konuşan Flynn, "Türkiye'yi temsil etme fırsatı yakaladığım için çok mutluyum. Bir ülkeyi temsil etmek her zaman büyük bir fırsat ve sorumluluk ama aynı zamanda Türkiye'nin bunu yapmamın önünü açması benim için bir onur. Milli Takım formasını giyip sahaya çıkmaya hazırım" dedi.

Takımdaki birçok oyuncuyu tanıdığını belirten 27 yaşındaki oyuncu, "Kenan Sipahi ve Furkan Haltalı ile sezon başından beri birlikte mücadele ediyoruz ve diğer oyuncuların bazılarına karşı oynadım, bazılarını da izleme şansı buldum. Takımla bir araya gelmek ve birlikte galibiyetler almak için heyecanlıyım" diye konuştu.

Bahçeşehir Koleji Başkanı Begüm Yücel ise, "Kulübümüze geldiği ilk günden beri hem yeteneği hem de karakteriyle kazanma alışkanlığına sahip bir takım kurma hedefimizin temel parçalarından olacağını belli eden Malachi'ın Türk vatandaşı olması bizler için de gurur ve mutluluk verici. Malachi basketbolu çok seviyor ve mücadele etmek onun genlerinde var. Türk vatandaşı olması ihtimalinin doğduğu ilk günden beri bu konudaki arzusunun hiç azalmadığına bizzat şahit olduk" şeklinde konuştu.

Malachi Flynn, kadroya dahil edilmesi halinde önümüzdeki milli takım penceresinde ay-yıldızlı formayı giymeye başlayabilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor

Bu işte bir terslik var! Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti
Videoyu izlemeniz lazım! Khamzat Chimaev'i karşısında gören dövüşçü süt dökmüş kedi gibi oldu

Vurduğu adamın kimin arkadaşı olduğunu görünce süt dökmüş kedi oldu
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu

Sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Can pazarı! 8 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var