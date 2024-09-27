Makas açılıyor! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Büyük heyecana sahne olan Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

FAVORİ ASLAN

Süper Lig'de 6 haftanın ardından lider durumda bulunan Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi ve sarı-kırmızılılara 1.80 oran verildi.

Galatasaray'ın ardından en büyük favori Fenerbahçe olarak gösterildi. Sarı-lacivertli takıma 2.10 oran verildi. Beşiktaş'a şampiyonluk için 4.00 oran belirlendi. Bu takımların ardından Trabzonspor ve Başakşehir'e ise 67.00 oran verildi.