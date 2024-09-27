Üye Girişi
Haberler

Makas açılıyor! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de 7. hafta öncesi şampiyonluk oranları değişti. 6 haftanın ardından lider durumda bulunan Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi ve sarı-kırmızılılara 1.80 oran verildi. Galatasaray'ın ardından en büyük favori Fenerbahçe olarak gösterildi ve sarı-lacivertli takıma 2.10 oran verildi.

Büyük heyecana sahne olan Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti. Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi.

FAVORİ ASLAN

Süper Lig'de 6 haftanın ardından lider durumda bulunan Galatasaray, şampiyonluğun favorisi olarak gösterildi ve sarı-kırmızılılara 1.80 oran verildi.

Galatasaray'ın ardından en büyük favori Fenerbahçe olarak gösterildi. Sarı-lacivertli takıma 2.10 oran verildi. Beşiktaş'a şampiyonluk için 4.00 oran belirlendi. Bu takımların ardından Trabzonspor ve Başakşehir'e ise 67.00 oran verildi.

Makas açılıyor! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Trabzonspor Galatasaray Fenerbahçe Fenerbahçe Beşiktaş Spor

Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza

96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza

 Dibimize kadar geldiler! İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

İsrail, Lübnan'dan sonra bir ülkeyi daha vurdu: 5 asker öldü

 MEB, amacı dışında faaliyet gösteren kurslar için harekete geçti

Milli Eğitim'den 81 il valiliğine yazı! O kurslar kapatılacak
Kahreden ayrıntı! Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi acı haberi telsizden duymuş

Şeyda'nın şehadet haberini telsizden almış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Greuther Fürth- Fortuna Düsseldorf maçı saat kaçta, şifresiz mi? Lana Del Rey evlendi mi? Lana Del Rey kiminle evlendi? KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI SORGULAMA: 2024 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? KPSS sorgulama ekranı! Masterchef humus tarifi! Humus nasıl yapılır, malzemeleri neler? Güzel Aşklar Diyarı nerede çekildi? KANAL D YAYIN AKIŞI 27 Eylül Cuma Kanal D'de hangi diziler var? TRT Spor yayın akışı 27 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı BinBin kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BinBin halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? Az önce deprem mi oldu? 27 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bu akşam Kara Ağaç Destanı var mı? Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });