Mahrumlarspor, İkinci Amatör Küme B Grubu'nda Şampiyon Oldu

Mahrumlarspor, İkinci Amatör Küme B Grubu'nda Şampiyon Oldu
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Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu lideri Mahrumlarspor, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluk yaşadı ve Play-Off’a adını yazdırdı. Sümer Stadı'nda oynanan maçta Mahrumlarspor, Yerköyspor'u 3-1'lik skorla geçerek başarıya ulaştı.

Kayseri İkinci Amatör Küme B Grubu lideri Mahrumlarspor, ligin bitimine 2 hafta kala grup şampiyonu oldu ve adını Play-Off'a yazdırdı.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Mustafa Uçkan, Umut Enes Kaya

Mahrumlarspor: Onur Muhammed Karaaslan, Engin Üçel, Rıdvan Dökmeci, Memduh Çiftçi,(Emre Yolcu dk.77), Emin Sezer, Halil İbrahim Arslan, Enbiya Kurtuluş, (İbrahim Yalçın dk.88), Abdürrahim Çopur, Duğhan Orhan Taşdan, Hüseyin Saltık, Nathan Y Ikwa

Yerköyspor: Vasıf Özbay, Turgut Kıvrak, (Doğan Bilgin dk.46), Emre Ateş, Yusuf Kaya, Ali Benli, Cengiz Çay,(Abdurrahman Furkan dk.62), Okan Gürkan Yeter, İsmail Aydoğdu, Fatih Demircan, Turan Derecik, İsmail Efe, (Yunus Emre Kılınç dk.72)

Goller: Nathan Y Ikwa (dk. 45+2), Rıdvan Dökmeci (dk. 48), Emre Yolcu (dk. 90)( Mahrumlarspor), İsmail Efe (dk. 45+3) (Yerköyspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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