Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a Şampiyonluk Eleştirisi

Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a Şampiyonluk Eleştirisi
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Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, Ali Koç'a futbolda başarı sağlanamıyorsa ayrılması gerektiğini belirterek eleştirilerde bulundu. Uslu, Koç'a son bir kez ağabeylik yaparak kendi kararını vermesi gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu'dan, Ali Koç'a: "Futbolda şampiyon olamıyorsanız gitmeniz gerekiyor, gitmiyorsunuz. Sana son kez ağabeylik yapmak istiyorum, bence artık sen kendin ayrıl ve büyü. Bu dip dalga bizim hissettiğimiz gibi ise seni imza ile gönderirler." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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