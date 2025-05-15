Mahmut Uslu'dan Ali Koç'a Şampiyonluk Eleştirisi

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu'dan, Ali Koç'a: "Futbolda şampiyon olamıyorsanız gitmeniz gerekiyor, gitmiyorsunuz. Sana son kez ağabeylik yapmak istiyorum, bence artık sen kendin ayrıl ve büyü. Bu dip dalga bizim hissettiğimiz gibi ise seni imza ile gönderirler." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor