Mahmut Duhan Kutsal, Avrupa Down Sendrom Şampiyonası'nda İki Madalya Kazandı
Çekya'nın Prag kentinde düzenlenen Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda Mahmut Duhan Kutsal, 1500 metre yürüyüşte altın, 400 metre yürüyüşte ise gümüş madalya elde etti. Türkiye'nin madalya sayısı 10'a yükseldi.
Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda yarışan Mahmut Duhan Kutsal, birer altın ve gümüş madalya kazandı.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonun 2. günü sona erdi.
Atletizm branşında mücadele eden Mahmut Duhan, 1500 metre yürüyüşte altın, 400 metre yürüyüşte ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
Down sendromlu milli sporcuların şampiyonadaki madalya sayısı, 10'a (5 altın, 5 gümüş) yükseldi.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor