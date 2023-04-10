Mahkeme kararını verdi! Fenerbahçe'yi dolandıran Hollandalıya hapis cezası

Fenerbahçe, Ocak 2019'da İtalya'nın Empoli takımında forma giyen Miha Zajc'ı 3.50 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertliler, transferin son taksitini Empoli Kulübü yerine Hollanda'dan bir araç şirketine göndermiş ve skandal bir olayın başlamasına neden olmuştu. Konuyla ilgili olarak Hollanda mahkemesi kararını verdi.

NE OLMUŞTU?

Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, Sloven yıldızın son taksitini yanlışlıkla Empoli yerine Hollanda merkezli bir araç kiralama şirketinin hesabına gönderdi. Olay ise, Empoli'den Fenerbahçe'ye son taksit olan 831 bin 929 Euro 50 Sent'in ödenmesini hatırlatmasıyla ortaya çıktı. Kulüpten gönderilen bu mailin ardından sarı-lacivertlilere bir mail daha gönderildi. Bu sahte mail, Empoli'deki irtibat kurulan kişinin ismini taşıyordu ve sadece bir harf farklıydı. Gelen ikinci mailde, ilk mailin dikkate alınmaması gerektiği ve ödemenin bu maildeki hesap numarasına yapılması istendi. Paranın ikinci maildeki hesaba gönderilmesinin ardından kulübe gönderilen faturayı gören sarı-lacivertli yetkililer paranın yanlış hesaba gönderildiğini anlayarak paranın geri iade edilmesini istedi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Fenerbahçe'yi Miha Zajc transferinde 830 bin euro dolandıran Hollandalı otomobil satıcısı, hapis cezası aldı. Hollanda'nın Doetinchem kentinde araba kiralama, alım ve satım işiyle uğraşan olan Brian J. 830 bin euroyu zimmetine geçirmekten 18 ay hapis cezası aldı. Şahıs ayrıca yasa dışı ateşli silah bulundurmakla da suçlandı. Verilen cezanın savcı talebiyle kabul edildiği belirtildi.