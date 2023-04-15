Madrid'deki evi için ilan verdi! İşte Ronaldo'nun malikanesinde kalacaklardan istediği kira

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da kariyerini sürdüren Cristiano Ronaldo, Madrid'de bulunan 4.8 milyon sterlin değerindeki evini kiraya çıkardı. 8 bin 800 sterlin kira isteyen Ronaldo'nun evinde yedi yatak odası, dokuz banyo, kapalı ve açık yüzme havuzu bulunuyor. Efsane futbolcunun evine 212 bin lirayı bulan kira bedelini kimin vereceği ise merak konusu.

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'de forma giydiği yıllarda aldığı evi kiralığa çıkardı. Portekizli yıldız, 4.8 milyon sterlin değerindeki evi için kira bedelini de belirledi.

9 BİN STERLİNE YAKIN KİRA İSTİYOR

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Ronaldo, Madrid'deki evini kiraya verme kararı aldı. Dünyaca ünlü futbolcu, 4.8 milyon sterlin değerindeki evi için 8 bin 800 sterlin (211.728 lira) kira istiyor.

EVİNDE YOK YOK

Cristiano Ronaldo'nun Madrid'deki evinde 7 yatak odası, 9 banyo, kapalı ve açık yüzme havuzları bulunuyor. Portekizli futbolcunun evinde ayrıca son teknoloji ile donatılmış bir spor salonu da yer alıyor.