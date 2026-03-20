Maddeler bomba! Ronaldo'nun sevgilisiyle yaptığı evlilik sözleşmesine bakın
Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Georgina Rodriguez ile yaptığı evlilik sözleşmesinin detayları ortaya çıktı. Sözleşmede yer alan maddeler arasında Ronaldo'nun Rodriguez'e ömür boyu aylık 144 bin dolar ödeme yapmayı kabul ettiği ve 5.6 milyon dolar değerindeki malikanenin tapusunun Rodriguez'e verileceği iddia edildi. Ayrıca, Rodriguez'in lüks yaşamı, tatilleri ve harcamalarının da güvence altına alındığı belirtildi.
ÖMÜR BOYU AYLIK ÖDEME
İddialara göre Ronaldo, Georgina Rodriguez'e aylık 144 bin dolar ömür boyu ödeme yapmayı kabul etti. Bu madde, sözleşmenin en dikkat çeken detaylarından biri oldu.
LÜKS MALİKANE GEORGINA'YA
Sözleşme kapsamında 5.6 milyon dolar değerindeki malikanenin tapusunun Georgina Rodriguez'e verileceği öne sürüldü. Bu hamle, çiftin yaşam standartlarını güvence altına alan maddeler arasında yer aldı.
LÜKS YAŞAM GARANTİ ALTINDA
Anlaşmada ayrıca Georgina'nın lüks yaşamı, tatilleri ve harcamalarının da güvence altına alındığı ifade edildi. İddialar, Ronaldo'nun özel hayatına dair yeniden dikkatleri üzerine çekti.