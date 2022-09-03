Madalya kazanan sporculara bisiklet hediyesi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Afyonkarahisar'da yapılan minikler judo müsabakalardan 7 madalya ile dönen Haliliyeli sporculara bisiklet hediye etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Afyonkarahisar'da yapılan minikler judo müsabakalardan 7 madalya ile dönen Haliliyeli sporculara bisiklet hediye etti.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, belediye bünyesindeki kurslardan aldıkları eğitim ile madalya kazanan sporcularla bir araya geldi. Haliliye Belediyesi bünyesindeki Judo Kursuna kayıtlı 7 sporcu, Afyonkarahisar'da düzenlenen Minikler Judo Müsabakasına katıldı. Müsabakada başarılı performans sergileyen 7 sporcu, kente madalya ile döndü. Belediye bünyesindeki kurstan aldıkları eğitim ile madalya kazanan sporcular kentin gururu olurken, Canpolat Haliliyeli sporcularla buluştu. Düzenlenen program ile sporcuları tebrik eden Canpolat, 7 sporcuya bisiklet hediye etti.

Her zaman sporun ve sporcunun yanında olacaklarını belirten Canpolat, "Haliliye Belediyesi olarak gençlerimizin, çocuklarımızın sürekli yanındayız. Bu bağlamda sportif faaliyetlerle ilgili birçok branşta Haliliye ilçemizden, müsabakalardan birincilikle dönen sporcularımız, gençlerimiz yetişmeye başladı. Şuanda da judo ile ilgili kurslarımızda bize kayıtlı, lisanslı öğrencilerimizden Afyonkarahisar'da yapılan müsabakalar sonrası minikler müsabakasında şuanda 7 gencimiz, 7 çocuğumuz madalya alarak yanımıza geldiler, bizi mutlu ettiler" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA