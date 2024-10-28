Maçtan kesitlere yer veren Beşiktaş'tan derbi sırasında olay paylaşım
Beşiktaş, Galatasaray ile oynadığı derbi sırasında hakem Arda Kardeşler'e tepki gösteren bir paylaşım yaptı. Mücadelenin ilk yarısından video kesit paylaşan siyah-beyazlılar paylaşıma "Rams Park'ta ilk yarının özeti!" notunu düştü.
Süper Lig devi Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray ile oynadığı derbi sırasında maçın hakemine tepki gösteren bir paylaşım yaptı.
MAÇ OYNANIRKEN ZEHİR ZEMBEREK TEPKİ
Beşiktaş'ın videolu paylaşımında "Rams Park'ta ilk yarının özeti!" ifadeleri yer aldı. Söz konusu videoda Davinson Sanchez'in Immobile ve Rafa Silva ile girdiği ikili mücadelelere yer verildi.
İşte o paylaşım;