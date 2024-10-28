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Maçtan kesitlere yer veren Beşiktaş'tan derbi sırasında olay paylaşım

Maçtan kesitlere yer veren Beşiktaş'tan derbi sırasında olay paylaşım
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Beşiktaş, Galatasaray ile oynadığı derbi sırasında hakem Arda Kardeşler'e tepki gösteren bir paylaşım yaptı. Mücadelenin ilk yarısından video kesit paylaşan siyah-beyazlılar paylaşıma "Rams Park'ta ilk yarının özeti!" notunu düştü.

Süper Lig devi Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray ile oynadığı derbi sırasında maçın hakemine tepki gösteren bir paylaşım yaptı.

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Beşiktaş'ın videolu paylaşımında "Rams Park'ta ilk yarının özeti!" ifadeleri yer aldı. Söz konusu videoda Davinson Sanchez'in Immobile ve Rafa Silva ile girdiği ikili mücadelelere yer verildi.

İşte o paylaşım;

Maçtan kesitler paylaşan Beşiktaş'tan derbi sırasında olay paylaşım

Kaynak: Haberler.com / Spor

Arda Kardeşler Galatasaray Beşiktaş Futbol Spor

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