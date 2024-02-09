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Maçlar nefes kesti! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları sona erdi. İşte çeyrek finale kalmayı garantileyen takımlar...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları dün oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Antalyaspor-Beşiktaş maçlarıyla tamamlandı. Kupada çeyrek finale adını yazdıran 8 takım belli oldu.

4 BÜYÜKLER GARANTİLEDİ

Son 8'e kalan takımlar Fatih Karagümrük, Galatasaray, Ankaragücü, Tümosan Konyaspor, Rams Başakşehir, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş oldu.

KURA ÇEKİMİ 12 ŞUBAT'TA

TFF'den yapılan açıklamada Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi 12 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Çeyrek final mücadeleleri 27 - 28 - 29 Şubat tarihlerinde oynanacak. Eşleşmelerin belli olmasının ardından maçların tam günü ve saati belirlenecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (3)

Ömer Demirci:

Galatasaray 208 Fenerbahçe 201 Beşiktaş 119 Trabzonspor 100 R.Başakşehir 46 Ankaragücü 35 T.Konyaspor 27 F.Karagümrük 25

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adem karabıyık:

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adem karabıyık:

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