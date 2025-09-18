Maçın kader anı! Galatasaray taraftarından Barış Alper'e büyük tepki

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Almanya'da oynanan maçı Eintracht Frankfurt, 5-1'lik skorla kazandı.

MAÇIN KADER ANI

Karşılaşmada Galatasaray'ın 1-0 önde götürdüğü anlarda çok kritik bir pozisyon yaşandı. Sarı-kırmızılılar, çok tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kazandı. Pasla kullanılan serbest vuruşun ardından kale önünde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutu çok farklı şekilde auta gitti.

TARAFTARDAN BARIŞ ALPER'E TEPKİ

Galatasaray taraftarı, karşılaşmanın devam ettiği sıralarda olmak üzere maç sonunda da milli oyuncu Barış Alper'e bu pozisyon nedeniyle büyük tepki gösterdi. Taraftarlar, bu pozisyonun maçın kırılma anı olduğunu belirtti ve Barış Alper'in gol vuruşunu eleştirdi.