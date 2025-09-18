Haberler

Maçın kader anı! Galatasaray taraftarından Barış Alper'e büyük tepki

Maçın kader anı! Galatasaray taraftarından Barış Alper'e büyük tepki
Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Almanya'nın Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybetti. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper Yılmaz, takımının 1-0 önde olduğu anlarda kaçırdığı gol sonrası taraftarlardan büyük tepki aldı. Taraftarlar bu pozisyonu maçın kader anı olarak yorumladı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Almanya'da oynanan maçı Eintracht Frankfurt, 5-1'lik skorla kazandı.

MAÇIN KADER ANI

Karşılaşmada Galatasaray'ın 1-0 önde götürdüğü anlarda çok kritik bir pozisyon yaşandı. Sarı-kırmızılılar, çok tehlikeli bir bölgeden serbest vuruş kazandı. Pasla kullanılan serbest vuruşun ardından kale önünde topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutu çok farklı şekilde auta gitti.

Maçın kader anı! Galatasaray taraftarından Barış Alper'e büyük tepki

TARAFTARDAN BARIŞ ALPER'E TEPKİ

Galatasaray taraftarı, karşılaşmanın devam ettiği sıralarda olmak üzere maç sonunda da milli oyuncu Barış Alper'e bu pozisyon nedeniyle büyük tepki gösterdi. Taraftarlar, bu pozisyonun maçın kırılma anı olduğunu belirtti ve Barış Alper'in gol vuruşunu eleştirdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumları8zp6zktxj8:

bu maç kimseye degil okan hocaya yazar, vizyonu bu kadar tarihin en pahalisi elinde ve avrupada tırt ... olay fatih terimle cozulur

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Grubun en kolay maçlarından birinde 5 yiyorsan vay gs nin haline demek hakem olmdan olmuyor be yazık.Okan buruk beni Türk hakemlerine emanet edin demiş.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÖzgin Damar:

Keremden kurtulduk ama bundan kurtulamadık, gitti diye sevindim ama olmadı. Okan Hoca ile aralarında kesin ilişki var.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Ona verin 1 kilo boya saçını boyasın, baldırını açsın, aval aval etrafa baksın başka bir numara yok, buruk Okan da böyle seviyorki vazgeçemiyor.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan polat:

Neden olllduuu sinek ikili o yanak okşattığın abilerinin sözü avrupada geçmiyormu??

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
