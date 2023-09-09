Maçın bitiş düdüğüyle binlerce paylaşım geldi! Büyükekşi'ye herkes aynı çağrıyı yapıyor

A Milli Takım, Euro 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla taraftarlar, teknik direktör Stefan Kuntz'un takımdan gönderilmesi gerektiğini belirtti ve sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.