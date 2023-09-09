Maçın bitiş düdüğüyle binlerce paylaşım geldi! Büyükekşi'ye herkes aynı çağrıyı yapıyor
A Milli Takım, Euro 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla taraftarlar, teknik direktör Stefan Kuntz'un takımdan gönderilmesi gerektiğini belirtti ve sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile Eskişehir'de karşı karşıya geldi.
ERMENİSTAN MAÇI SONRASI BİNLERCE YORUM YAPILDI
A Milli Takım'ın Ermenistanla 1-1 berabere kalması sonrasında sosyal medya kullanıcıları TFF'ye çağrıda bulunarak Stefan Kuntz'un takımdan gönderilmesi ve istifa etmesi yönünde binlerce yorum yaptılar.
İşte o yorumlardan bazıları;
Kaynak: Haberler.com / Spor