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Maçın bitiş düdüğüyle binlerce paylaşım geldi! Büyükekşi'ye herkes aynı çağrıyı yapıyor

Spor Haberleri

A Milli Takım, Euro 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla taraftarlar, teknik direktör Stefan Kuntz'un takımdan gönderilmesi gerektiğini belirtti ve sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile Eskişehir'de karşı karşıya geldi.

ERMENİSTAN MAÇI SONRASI BİNLERCE YORUM YAPILDI

A Milli Takım'ın Ermenistanla 1-1 berabere kalması sonrasında sosyal medya kullanıcıları TFF'ye çağrıda bulunarak Stefan Kuntz'un takımdan gönderilmesi ve istifa etmesi yönünde binlerce yorum yaptılar.

İşte o yorumlardan bazıları;

Maçın bitiş düdüğüyle binlerce paylaşım geldi! Büyükekşi'ye herkes aynı çağrıyı yapıyor

Maçın bitiş düdüğüyle binlerce paylaşım geldi! Büyükekşi'ye herkes aynı çağrıyı yapıyor

Maçın bitiş düdüğüyle binlerce paylaşım geldi! Büyükekşi'ye herkes aynı çağrıyı yapıyor

Maçın bitiş düdüğüyle binlerce paylaşım geldi! Büyükekşi'ye herkes aynı çağrıyı yapıyor

Maçın bitiş düdüğüyle binlerce paylaşım geldi! Büyükekşi'ye herkes aynı çağrıyı yapıyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

A Milli Futbol Takımı Stefan Kuntz Ermenistan Spor Haberler

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