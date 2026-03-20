Haberler

Maçın bitiş düdüğünü duyan Arda Turan kendinden geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Lech Poznan'ı eleyerek çeyrek finale yükseldi. İlk karşılaşmayı 3-1 kazanan Shakhtar, rövanşta 2-1 mağlup olmasına rağmen toplamda 4-3'lük skorla tur atladı. Turan'ın maç sonu sevinci viral oldu. Shakhtar, çeyrek finalde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile eşleşti.

İLK MAÇIN AVANTAJI YETTİ

İlk karşılaşmayı 3-1 kazanan Ukrayna temsilcisi, rövanşta 2-1 mağlup olmasına rağmen toplamda 4-3'lük skorla turu geçen taraf oldu.

ARDA TURAN'IN SEVİNCİ VİRAL OLDU

Karşılaşmanın ardından Arda Turan'ın büyük coşku yaşadığı anlar sosyal medyada kısa sürede yayılarak gündem oldu.

RAKİP AZ ALKMAAR

Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi çeyrek finalinde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile eşleşti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki

Bayrama bölge düşüren olaya Erdoğan'dan sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marco Asensio'ya bayramda hayatının şoku

Asensio'ya bu bayramı zehir ettiler!
İsrail savaşı büyütüyor! Bir ülkeyi daha vurdular

İsrail durmuyor! Bir ülkeyi daha vurdular
Maddeler bomba! Ronaldo'nun sevgilisiyle yaptığı evlilik sözleşmesine bakın

Evlenmek için imzalattırdığı sözleşme inanılır gibi değil
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları

Tarihin en büyük zammı! İşte yeni fiyatlar
Marco Asensio'ya bayramda hayatının şoku

Asensio'ya bu bayramı zehir ettiler!
Bitti deniyordu! İşte Türk esnafının en fazla yaptığı meslek

Bitti deniyordu! İşte Türk esnafının en fazla yaptığı meslek
Cristiano Ronaldo'dan bayram mesajı

Ronaldo'dan bayram mesajı