F.Bahçe maçının bitimini beklediler! Galatasaray'dan taraftarını coşturan paylaşım
Spor Haberleri
Karagümrük maçında 2 puan bırakan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin İstanbulspor karşısında son dakikalarda yediği golle aldığı 3-3'lük beraberliğin ardından flaş bir paylaşım yaptı.
Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Galatasaray, ezeli rakibinin maçı biter bitmez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
FENERBAHÇE MAÇI BİTER BİTMEZ PAYLAŞTILAR
Sarı-kırmızılılar, daha önce yaptığı "Konsantrasyon" paylaşımını alıntıladı ve gönderiye sarı-kırmızı kalp emojisi ekledi. Bu gönderi, Fenerbahçe maçı biter bitmez atıldı.
BEĞENİ YAĞDI
Süper Lig'de Şampiyonluk yolunda haftalardır lider olan Galatasaray'ın bu paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.
İşte Galatasaray'ın paylaşımı;