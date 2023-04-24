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F.Bahçe maçının bitimini beklediler! Galatasaray'dan taraftarını coşturan paylaşım

Spor Haberleri

Karagümrük maçında 2 puan bırakan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin İstanbulspor karşısında son dakikalarda yediği golle aldığı 3-3'lük beraberliğin ardından flaş bir paylaşım yaptı.

Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Galatasaray, ezeli rakibinin maçı biter bitmez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

FENERBAHÇE MAÇI BİTER BİTMEZ PAYLAŞTILAR

Sarı-kırmızılılar, daha önce yaptığı "Konsantrasyon" paylaşımını alıntıladı ve gönderiye sarı-kırmızı kalp emojisi ekledi. Bu gönderi, Fenerbahçe maçı biter bitmez atıldı.

BEĞENİ YAĞDI

Süper Lig'de Şampiyonluk yolunda haftalardır lider olan Galatasaray'ın bu paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

İşte Galatasaray'ın paylaşımı;

Maçın bitimini beklediler! Galatasaray'dan ezeli rakibine bomba gönderme

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler Son Dakika

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